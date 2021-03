Rider, firmato il protocollo contro lo sfruttamento. Orlando: «Strumento importante per il riconoscimento dei diritti» – Il video (Di mercoledì 24 marzo 2021) Via libera del ministero del Lavoro al protocollo sancito tra AssoDelivery e Cgil, Cisl e Uil per garantire tutele ai lavoratori del settore. L’accordo tra i rappresentati dei Rider e le sigle sindacali è avvenuto a fronte dell’incontro con il ministro Andrea Orlando. «Abbiamo firmato con le parti sociali un importante accordo per riconoscere i diritti dei Rider, quelle persone che portano a casa delle famiglie il cibo, che lo hanno portato durante la pandemia», ha detto Orlando. «Si tratta di un importante Strumento per contrastare forme inaccettabili di sfruttamento e caporalato e riconoscere nuovi diritti a chi ne ha troppo pochi». video: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) Via libera del ministero del Lavoro alsancito tra AssoDelivery e Cgil, Cisl e Uil per garantire tutele ai lavoratori del settore. L’accordo tra i rappresentati deie le sigle sindacali è avvenuto a fronte dell’incon il ministro Andrea. «Abbiamocon le parti sociali unaccordo per riconoscere idei, quelle persone che portano a casa delle famiglie il cibo, che lo hanno portato durante la pandemia», ha detto. «Si tratta di unper contrastare forme inaccettabili die caporalato e riconoscere nuovia chi ne ha troppo pochi».: ...

