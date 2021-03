Rider | Assodelivery | “In prima linea per la lotta al caporalato Lavoriamo a garanzia della legalità”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – È stato siglato oggi da– l’associazione che riunisce e rappresenta le principali piattaforme di food delivery in Italia (Deliveroo, Glovo, Uber Eats e Social Food) – e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, dinanzi al ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, il “Protocollo quadro sperimentale per la, contro il, intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel settore del food delivery”. “I Protocolli firmati oggi con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl, davanti al ministro del Lavoro, sono un altro passo avanti nella tutela del lavoro dei, per combattere l’ile, in particolare, per prevenire il fenomeno del” ha commentato il presidente di ...

Sindacati e piattaforme di food-delivery hanno firmato ieri un accordo contro lo sfruttamento che esclude il ricorso ad intermediari ...Venerdì sciopero e presidio al Nettuno, Riders Union: "Serve tavplo per nuovo contratto nazionale". Si Cobas: "Condannato coordinatore provinciale, attacco da respingere". Sosta, esposto Usb a Corte d ...