Ricci | «Una grande emozione essere in Nazionale | alla convocazione ho reagito così»

Matteo Ricci ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale per raccontare le sue sensazioni dopo la prima convocazione in Azzurro. Le sue parole OBIETTIVO – «A inizio stagione pensavo che sarei potuto arrivare in Nazionale ma era più uno stimolo personale. Era una cosa che avevo confidato al preparatore atletico dello Spezia. È una grande emozione, non erano in molti a crederci». convocazione – «Mi hanno detto della convocazione il venerdì, il giorno prima della partita con il Cagliari. Mi ha preso alla sprovvista. Pensavo fosse una candid ...

