Riapertura scuole, le priorità per la Cisl Scuola: vaccini al personale, dati contagi e tracciamento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quali sono le priorità per far ripartire la Scuola? L'esecutivo nazionale della Cisl Scuola si è riunito e ha messo nero su bianco quali sono le azioni da intraprendere secondo il sindacato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Quali sono leper far ripartire la? L'esecutivo nazionale dellasi è riunito e ha messo nero su bianco quali sono le azioni da intraprendere secondo il sindacato. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - FrancescoBonif1 : Accelerazione della campagna vaccinale per compensare i ritardi, riapertura delle scuole, atlantismo ed europeismo,… - MazzaliVanna : RT @paololattanzio: Intervento del premier #Draghi al #Senato con la pianificazione delle riapertura delle scuole dopo Pasqua anche in zona… - SkyTG24 : Covid, ritorno a scuola e riaperture dopo Pasqua: ecco il piano di Draghi -