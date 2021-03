Riapertura scuole, Floridia (M5S): “Bene Draghi, contenta che ci ascolti per ritorno in classe dei più piccoli” (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Le parole del presidente Draghi sulla Riapertura degli asili nido e delle scuole dell'infanzia dopo Pasqua sono il riconoscimento della direzione corretta da sempre indicata dal Movimento 5 Stelle e che io stessa ho sostenuto fin dall'inizio del mio mandato da sottosegretaria". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Le parole del presidentesulladegli asili nido e delledell'infanzia dopo Pasqua sono il riconoscimento della direzione corretta da sempre indicata dal Movimento 5 Stelle e che io stessa ho sostenuto fin dall'inizio del mio mandato da sottosegretaria". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - FrancescoLollo1 : #Draghi annuncia il #decretosostegno: niente pace fiscale, nessun intervento immediato per famiglie e imprese e a p… - RazzoIoMaIe : @giulielle16_ @_esse_ti Vaccinare insegnanti di asilo/elementari e medie non ha comunque senso anche se finalizzato… - DomaniGiornale : Il testo integrale dell’intervento di Mario Draghi in vista del Consiglio europeo. Ha parlato di vaccini, certifica… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Floridia (M5S): “Bene Draghi, contenta che ci ascolti per ritorno in classe dei più piccoli” -