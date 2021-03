Riapertura scuole, Bianchi: “150 milioni per presidi medico sanitari e test diagnostici alla popolazione scolastica” [VIDEO] (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante il questione time del 24 marzo alla Camera dei Deputati ha parlato, in risposta ad una interrogazione di Fratelli d’Italia, delle risorse per le scuole in vista di una prossima apertura. “Con il decreto-legge Sostegni, spiega il Ministro Bianchi, abbiamo stanziato, come ricordato, le necessarie risorse – 150 milioni L'articolo Riapertura scuole, Bianchi: “150 milioni per presidi medico sanitari e test diagnostici alla popolazione scolastica” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il Ministro dell’Istruzione Patriziodurante il questione time del 24 marzoCamera dei Deputati ha parlato, in risposta ad una interrogazione di Fratelli d’Italia, delle risorse per lein vista di una prossima apertura. “Con il decreto-legge Sostegni, spiega il Ministro, abbiamo stanziato, come ricordato, le necessarie risorse – 150L'articolo: “150per

Advertising

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permetten… - Tg3web : Il Governo imprime una nuova accelerazione al piano vaccinale. Obiettivo: 500mila dosi al giorno il prima possibile… - LiberoTes : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Grazie per aver messo al centro i bimbi e le famiglie, con una riapertura, condizioni sanitarie permettendo,… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Bianchi: “150 milioni per presidi medico sanitari e test diagnostici alla popolazione scolastica… -