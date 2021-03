Resti umani trovati a Bologna, si riapre il caso di Biagio Carabellò (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il caso di Biagio Carabellò potrebbe essere arrivato ad una svolta, ritrovati dei Resti umani a Bologna. Bologna – Il caso di Biagio Carabellò potrebbe essere arrivato ad una svolta. Nelle prime ore di martedì 23 marzo sono state dei rinvenuti dei Resti umani in un parco a Bologna. Il magistrato ha immediatamente autorizzato l’autopsia per accertare l’identità della vittima. Le prime ipotesi fanno pensare proprio all’uomo scomparso il 23 novembre 2015. Nei pressi delle ossa, infatti, sono stati trovati i documenti all’interno di un giubbotto. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ildipotrebbe essere arrivato ad una svolta, ridei– Ildipotrebbe essere arrivato ad una svolta. Nelle prime ore di martedì 23 marzo sono state dei rinvenuti deiin un parco a. Il magistrato ha immediatamente autorizzato l’autopsia per accertare l’identità della vittima. Le prime ipotesi fanno pensare proprio all’uomo scomparso il 23 novembre 2015. Nei pressi delle ossa, infatti, sono statii documenti all’interno di un giubbotto. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti gli accertamenti del...

Advertising

news_mondo_h24 : Resti umani trovati a Bologna, si riapre il caso di Biagio Carabellò - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5 si parla della scoperta choc in una villa, dove sarebbero stati trovati dei resti umani - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Resti umani trovati da un giardiniere in una villa a #Pescosolido, tutti gli aggiornamenti a #Pomeriggio5 - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: In una villa di Pescolido sono stati ritrovati dei resti umani, a fare la macabra scoperta un giardiniere. Ecco cosa è suc… - Ansa_ER : Resti umani a Bologna, riaperta indagine su scomparso. Inchiesta per omicidio fu archiviata nel 2018 #ANSA -