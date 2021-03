Repubblica Ceca Under 21, Krejci: «L’Italia ha qualità» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Karel Krejci, allenatore della Repubblica Ceca Under 21, ha parlato al termine del match pareggiato contro L’Italia: le sue dichiarazioni Karel Krejci, allenatore della Repubblica Ceca Under 21, ha parlato al termine del match pareggiato contro L’Italia. «In questa competizione non ci sono avversari deboli, L’Italia ha dimostrato di avere giocatori di qualità. Nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo trovato il gol del pareggio, dopodiché ci siamo preoccupati forse un po’ troppo di difendere. Devo fare però i complimenti ai miei ragazzi: adesso pensiamo alla partita contro la Slovenia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Karel, allenatore della21, ha parlato al termine del match pareggiato contro: le sue dichiarazioni Karel, allenatore della21, ha parlato al termine del match pareggiato contro. «In questa competizione non ci sono avversari deboli,ha dimostrato di avere giocatori di. Nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo trovato il gol del pareggio, dopodiché ci siamo preoccupati forse un po’ troppo di difendere. Devo fare però i complimenti ai miei ragazzi: adesso pensiamo alla partita contro la Slovenia». Leggi su Calcionews24.com

