Repubblica Ceca-Italia Under 21, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 24 marzo 2021) Scatta l’Europeo Under 21 per l’Italia, che alle 18.00 sfiderà nel match augurale del proprio girone la Repubblica Ceca. Queste le formazioni ufficiali dei due allenatori: Repubblica Ceca (3-4-1-2): Jedli?ka; Vitík, Chalus, Krej?í; Holik, Bucha, Sadílek, Šulc; Karabec; Lingr, Sasinka. All. Krejci. Italia (3-5-2): Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone. All. Nicolato. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Scatta l’Europeo21 per l’, che alle 18.00 sfiderà nel match augurale del proprio girone la. Queste ledei due allenatori:(3-4-1-2): Jedli?ka; Vitík, Chalus, Krej?í; Holik, Bucha, Sadílek, Šulc; Karabec; Lingr, Sasinka. All. Krejci.(3-5-2): Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone. All. Nicolato. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : In bocca al lupo a Gianluca #Frabotta, in campo oggi alle 18:00 con l'#Under21 contro la Repubblica Ceca ??????????… - SkySport : Inizia Repubblica Ceca-Italia: segui il LIVE - kimichina7 : RT @UEFAcom_it: ???? L'arrivo dell'Italia allo stadio per la sfida inaugurale di #U21EURO contro la Repubblica ceca ?? ?? Chi sarà l'uomo deci… - canciello_94 : REPUBBLICA CECA u21 vs ITALIA u21|EUROPEI UNDER 21|24.03.2021 #REPUBBLICACECAITALIA #REPUBBLICACECA #ITALIA… - damicisvito : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #AstraZeneca e le dosi nascoste a #Anagni @marcobreso @LaStampa e avv. Giuseppe Marazzi… -