Repubblica Ceca-Italia Under 21, follia di Tonali: rosso diretto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Finale ad alta tensione. Nel match tra Repubblica Ceca e Italia, valevole per la prima giornata degli Europei Under21, Sandro Tonali compie una grande ingenuità: dopo un contrasto scalcia pesantemente per fare male l'avversario. L'arbitro e il guardalinee vedono tutto: rosso diretto, espulsione giusta. Tonali salterà la partita di sabato contro la Spagna oltre a lasciare i compagni di squadra in dieci uomini in questo finale convulso. SportFace.

