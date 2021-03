Repubblica Ceca-Italia 1-1 | per gli azzurrini un pari che brucia

Advertising

juventusfc : In bocca al lupo a Gianluca #Frabotta, in campo oggi alle 18:00 con l'#Under21 contro la Repubblica Ceca ??????????… - UEFAcom_it : ???? L'#Italia inizia il proprio cammino alla fase a gironi di #U21EURO contro la Repubblica Ceca ?? ?? Segui la sfida… - SkySport : REPUBBLICA CECA-ITALIA 1-1 Risultato finale ? ? #Scamacca (31') ? aut. #Maggiore (75') ?? - GDS_it : Europeo Under 21, Scamacca non basta: l'Italia pareggia all'esordio contro la Repubblica Ceca… - Fantacalcio : Repubblica Ceca-Italia Under 21 1-1: cronaca e tabellino -

Brutto gesto di Sandro Tonali nel match degli Europei Under 21 tra Italia e: il rossonero espulso per una testata a Sasinka - ...Commenta per primo Solo 1 - 1 per l' Italia Under 21 contro laall'esordio nell'Europeo, il ct degli Azzurrini Paolo Nicolato commenta a Rai Sport : 'Non è che non sia soddisfatto: alcuni ragazzi non hanno il ritmo partita, ma nella ripresa si ...Non inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Italia Under 21 all’Europeo: solo 1-1 con la Repubblica Ceca, la strada si fa in salita per gli Azzurrini. La squadra di Nicolato parte forte nel primo ...Non comincia bene l'Europeo per l'Under 21 dell'Italia. Gli azzurrini di Nicolato non vanno oltre il pareggio contro la Repubblica Ceca.