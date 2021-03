Renzi e l’amicizia con il principe Bin Salman: “Lo dite voi che ha ucciso Khashoggi”. Ma lo dice la Cia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Matteo Renzi, il senatore leader di Italia Viva, lo ha detto tra un sorrisino e un altro ai cronisti: cravatta rossa, sole in fronte e borsetta in mano. Usciva dal Senato. Uno dei giornalisti presenti glielo ha di nuovo chiesto (e menomale!). Gli ha chiesto conto di quegli 80mila euro che riceve dal fondo saudita FII Institute, della possibilità di dimettersi da parlamentare e poi – ultimo ma solo in ordine cronologico – del rapporto con l'”amico” Bin Salman. Che, per ricordarlo, è l’erede al trono del re Saudita, il dittatore che comanda in Arabia Saudita. Quello che avrebbe dato il via libera per l’omicidio del giornalista statunitense Jamal Khashoggi. Il condizionale è d’obbligo, anche se tutto porterebbe a scrivere questa notizia con il presente. Perché a dirlo è un rapporto della Cia, che il presidente Trump aveva desecretato, e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Matteo, il senatore leader di Italia Viva, lo ha detto tra un sorrisino e un altro ai cronisti: cravatta rossa, sole in fronte e borsetta in mano. Usciva dal Senato. Uno dei giornalisti presenti glielo ha di nuovo chiesto (e menomale!). Gli ha chiesto conto di quegli 80mila euro che riceve dal fondo saudita FII Institute, della possibilità di dimettersi da parlamentare e poi – ultimo ma solo in ordine cronologico – del rapporto con l'”amico” Bin. Che, per ricordarlo, è l’erede al trono del re Saudita, il dittatore che comanda in Arabia Saudita. Quello che avrebbe dato il via libera per l’omicidio del giornalista statunitense Jamal. Il condizionale è d’obbligo, anche se tutto porterebbe a scrivere questa notizia con il presente. Perché a dirlo è un rapporto della Cia, che il presidente Trump aveva desecretato, e ...

