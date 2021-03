Renzi | “Bin Salam è mio amico” La replica del M5s | “Chiarisca la natura dei suoi viaggi”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) E’ scontro trae M5s suidel leader di Iv. L’ex premier: “Binè mio”. ROMA – E’ scontro tra Matteoe M5s suidel leader di Iv. Intercettato dai giornalisti, l’ex premier è ritornato sugli incontri con Bin: “E’ un mio, lo conosco da anni. Non c’è nessuna certezza che sia il mandante dell’omicidio di Kashoggi. Sul quale peraltro da parte mia c’è una condanna piena. Se voi giornalisti avete certezze sul mandante non è così per l’amministrazione Biden. Io mi fido più di quest’ultima“. Dichiarazioni che hanno provocato la reazione del Pd e di Giuseppe Provenzano: “No, Matteo– le parole del vicesegretario, riportato da La Repubblica – lo dicono Biden e il Dipartimento di Stato ...

Advertising

Adnkronos : Arabia, @matteorenzi: '#BinSalman amico. Mandante omicidio #Khashoggi? Lo dite voi' - repubblica : Renzi: 'Bin Salman è mio amico. È il mandante dell'omicidio di Kashoggi? Questo lo dite voi' - HuffPostItalia : Renzi: 'Chiamo Bin Salman my friend? Lo conosco da anni, è mio amico' - SaffronHorizon : RT @CicRosina: trovatevi qualcuno che vi difenda come Renzi difende Bin Salman - PinascoDanilo : RT @alby61: @peppeprovenzano @matteorenzi @JoeBiden Magari ascoltare l’audio aiuta a capire che Provenzano e il titolo che ha copiato, sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Bin

Il leader di Italia viva interviene di nuovo sui suoi rapporti con l'Arabia Saudita: 'Non c'è alcun conflitto di interessi, non ho preso ......fu prorpio il principeSalama ad autorizzato l'omicidio, cosa che il governo di Riad ha sempre negato. La pubblicazione del rapporto ha creato polemiche anche in Italia, visto che Matteo...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Parlando alla stampa, il leader di Italia viva Matteo Renzi interviene di nuovo sui suoi rapporti con l'Arabia Saudita.