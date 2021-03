Renzi al Senato: “Ieri ero in Senegal, l’Italia deve occuparsi dell’Africa” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Renzi al Senato: “Ieri ero in Senegal, l’Italia ponte verso l’Africa” “Ieri ero in Senegal, sarebbe bello se Draghi riportasse l’Italia a essere un ponte verso l’Africa”: lo ha dichiarato Matteo Renzi nel corso del suo intervento al Senato in cui ha replicato al discorso che il premier ha tenuto a Palazzo Madama nella mattinata di mercoledì 24 marzo in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Parlando di politica estera, Renzi ha sottolineato l’importanza della “centralità del Mediterraneo e dell’Africa” sottolineando di essere stato proprio in Africa il giorno precedente e quindi tornando a parlare dei suoi viaggi all’estero dopo le polemiche scoppiate in particolare dopo le ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021)al: “ero inponte verso l’Africa” “ero in, sarebbe bello se Draghi riportassea essere un ponte verso l’Africa”: lo ha dichiarato Matteonel corso del suo intervento alin cui ha replicato al discorso che il premier ha tenuto a Palazzo Madama nella mattinata di mercoledì 24 marzo in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Parlando di politica estera,ha sottolineato l’importanza della “centralità del Mediterraneo e” sottolineando di essere stato proprio in Africa il giorno precedente e quindi tornando a parlare dei suoi viaggi all’estero dopo le polemiche scoppiate in particolare dopo le ...

Advertising

fattoquotidiano : BAVAGLIO SU #BINSALMAN IN SENATO Al Senato è vietato parlare del Renzi d’Arabia: Maria Elisabetta Alberti Casellati… - fattoquotidiano : Il segretario: “Conte a capo dei 5S è una buona notizia, sicuro che ci capiremo”. Via Marcucci dal Senato: i capigr… - repubblica : Renzi in Arabia: M5S al Senato chiede chiarimenti urgenti. 'Ma Casellati ha sospeso l'interrogazione' - MichelaRoi : RT @mariamacina: #Renzi In Senato ancora una volta Matteo Renzi ha confermato di essere un valente oratore e un grande politico. Non possie… - cellabos11 : RT @mariotoscana196: Solito grande intervento al senato di Matteo Renzi.. Veramente un gigante rispetto agli altri..sembra quasi un discors… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Senato Covid: Renzi,passo avanti condivisione unanime su riaperture Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, intervenendo in Senato, dopo le comunicazioni al Senato del premier Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. . 24 marzo 2021

Comunicazioni Draghi, diretta Senato - Camera/ "Vaccini, delusi da Ue. Su Regioni..." Il senatore di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo dopo la chiusura di Draghi rilancia sul tema ... Draghi "riaperture dopo Pasqua"/ Speranza "no proroga misure" IL DISCORSO DI DRAGHI AL SENATO 22 ...

Renzi è in Senegal e incontra Blair. “Mercoledì sarò in Senato” TPI Covid: Renzi,passo avanti condivisione unanime su riaperture "La condivisione quasi unanime delle sue parole, sia sulla logistica, che sulle riaperture da pianificare per tempo, specie della scuola, questa condivisione unanime è un passo in avanti". (ANSA) ...

Vaccini, Renzi: C’è oggettiva debolezza Roma, 24 mar. (LaPresse) - "Sui vaccini c'è un'oggettiva debolezza. Noi siamo convinti che la Brexit sarà nel medio periodo dannosa per il Regno Unito ma non ...

Lo ha detto il leader di Iv, Matteo, intervenendo in, dopo le comunicazioni aldel premier Mario Draghi, in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. . 24 marzo 2021Il senatore di Italia Viva Matteointervenendo dopo la chiusura di Draghi rilancia sul tema ... Draghi "riaperture dopo Pasqua"/ Speranza "no proroga misure" IL DISCORSO DI DRAGHI AL22 ..."La condivisione quasi unanime delle sue parole, sia sulla logistica, che sulle riaperture da pianificare per tempo, specie della scuola, questa condivisione unanime è un passo in avanti". (ANSA) ...Roma, 24 mar. (LaPresse) - "Sui vaccini c'è un'oggettiva debolezza. Noi siamo convinti che la Brexit sarà nel medio periodo dannosa per il Regno Unito ma non ...