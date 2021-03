Renzi ai giornalisti: «Il principe Bin Salman è un mio amico. Neanche gli Usa sanno chi ha ucciso Kashoggi» (Di giovedì 25 marzo 2021) «Io lo chiamo my friend perché è una persona che conosco da anni e che è un mio amico». Fuori da Palazzo Madama Matteo Renzi si ferma a parlare con dei giornalisti. Fra le domande arriva quella sul rapporto tra l’ex premier e il principe saudita Mohammad bin Salman, al centro di una ricostruzione dell’intelligence statunitense sull’omicidio Kashoggi. Secche la risposta del leader di Italia Viva: «La fondazione Fii è una fondazione internazionale molto importante come tante altre. L’amministrazione Biden non ha sanzionato il principe Bin Salman, che non è presidente del fondo, e vorrei segnalare che l’amministrazione Usa non lo ha bannato». E ancora, quando una giornalista ripete la domanda: «L’amministrazione Biden non lo ha sanzionato e, se ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) «Io lo chiamo my friend perché è una persona che conosco da anni e che è un mio». Fuori da Palazzo Madama Matteosi ferma a parlare con dei. Fra le domande arriva quella sul rapporto tra l’ex premier e ilsaudita Mohammad bin, al centro di una ricostruzione dell’intelligence statunitense sull’omicidio. Secche la risposta del leader di Italia Viva: «La fondazione Fii è una fondazione internazionale molto importante come tante altre. L’amministrazione Biden non ha sanzionato ilBin, che non è presidente del fondo, e vorrei segnalare che l’amministrazione Usa non lo ha bannato». E ancora, quando una giornalista ripete la domanda: «L’amministrazione Biden non lo ha sanzionato e, se ...

tal_Marco : RT @Axen0s: ma sto gioco dei bravi giornalisti che virgolettano cose mai dette da Renzi per ritwittarsele tra loro per mezza giornata dando… - EmiliaBalestri1 : RT @gianrollandi: Non ho difficoltà a riconoscere che Bin Salman non sia fra le amicizie più raccomandabili ; ma nemmeno virgolettare frasi… - CostanzaBattis1 : RT @PillaPaladini: Grandioso @matteorenzi Credevano di metterlo in difficoltà ma chi non ha nulla da nascondere e tranquillo con la propr… - gianrollandi : Non ho difficoltà a riconoscere che Bin Salman non sia fra le amicizie più raccomandabili ; ma nemmeno virgolettare… - divorex82 : RT @Moonlightshad1: Chi è la giornalista che renzi ha chiamato 'poverina'? E perché quando renzi dà il tu ai giornalisti loro non glielo fa… -