Renault - Debuttano le nuove generazioni dei veicoli commerciali

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Larinnova la sua gamma di: la Casa francese ha presentato i nuovi Kangoo Van ed Express Van, insieme alle versioni Combi e SpaceClass del Trafic, dedicate al trasporto passeggeri. La variante cargo di quest'ultimo sarà invece presentata successivamente. "Apriti sesamo". Il Kangoo Van, le cui vendite inizieranno il prossimo luglio, vanta una caratteristica unica: l'assenza del montante B sul lato destro. Questa soluzione, denominata "Open Sesame" ("apriti sesamo", ndr), offre un'apertura larga 1.446 mm, il doppio di quella della generazione precedente, e rende possibile caricare lunghi oggetti direttamente dall'accesso laterale: una comodità in ambienti cittadini e nelle cicostanze in cui non è possibile aprire le due ante posteriori. Inoltre, il sedile del passeggero è ribaltabile e, grazie al divisorio ...