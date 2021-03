Renault Arkana | la prova de il Fattoquotidiano it – La casa francese riparte da uno sport utility sportiveggiante – FOTO

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Si chiamail primo Suv-coupé di. Costruita a Busan, in Corea del Sud, si basa sulla piattaforma (CMF-B) della Captur ed è lunga 4,56 metri, larga 1,80 e con un’altezza di 1,57 m. Il Suv dellatransalpina è già disponibile in molteplici motorizzazioni ibride, fra cui la E-Tech Hybrid da 145 Cv di potenza e i quattro cilindri 1.3 TCe con sistema micro-ibrido a 12V, offerti nelle versioni da 140 e 160 Cv (disponibili a partire da ottobre 2021). L’della nostraè il modello con propulsore Tce da 140 CV, abbinato al cambio automatico a 7 rapporti e alloiveggiante allestimento R.S. Line.ivo ed elegante, il veicolo rappresenta una buona sintesi tra il concetto di Suv e quello di coupé, quest’ultimo rappresentato dal lungo ...

Advertising

fattiamotore : Renault Arkana, la prova de il - Renault_Manelli : Nuovo Renault ARKANA ha ottenuto 5 stelle Euro NCAP ?? - tuttoggi : Renault lancia il suo Suv Arkana: ibrido e dal profilo sportivo. Il conducente può contare su una posizione di guid… - EstebBeltramino : Renault Arkana, il suv coupé sportivo dall'anima 'ibrida' #motori - angeberchi3 : RT @lautomobile_ACI: La #RenaultArkana è la prima #auto del piano di rilancio Renaulution, e si vede. Abbiamo guidato la versione benzina 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Arkana

Sportivo, spazio, carino, ibrido e, soprattutto, sicuro. Lo confermano le 5 Stelle EuroNCAP ottenute con il massimo dei voti. Basato sulla piattaforma modulare CMF - B,può contare su una carrozzeria ottimizzata, sedili dalle strutture rivisitate e cinghie delle cinture di sicurezza dotate di pretensionatori pirotecnici e limitatori di carico, per ...Qualche numero per capirci: 211 mm di spazio per le ginocchia nella zona dei sedili posteriori, fanno di'best in class' della sua categoria. Dodici i vani portaoggetti e quattro prese ...Nuova Peugeot 308 avrà presto una variante SUV Coupé da schierare contro la Renault Arkana. Oltre alla berlina a 5 porte, rivelata a metà marzo, la nuova Peugeot 308 sarà disponibile da giugno come ...Qualche chilometro alla guida della nuova Arkana, il suv con linee da coupè di casa RenaultCon Arkana Renault rivoluziona i codici tradizionali del mercato proponendo un SUV dal look sportivo, un’offe ...