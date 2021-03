Reggio Calabria, l’ombra dei servizi sul tritolo al comune nel 2004. Il pentito: “Serviva per accreditare l’ex sindaco Scopelliti” (Di mercoledì 24 marzo 2021) l’ombra del Sismi dietro l’attentato consumato al comune di Reggio Calabria nel 2004, quando alcuni panetti di tritolo sono stati trovati nel bagno di Palazzo San Giorgio. Il collaboratore di giustizia Seby Vecchio, ex assessore comunale e poliziotto, lo ha ripetuto più volte stamattina in aula bunker nel corso dell’udienza del processo “Gotha”, che vede alla sbarra la componente riservata della ‘ndrangheta reggina. Rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e degli avvocati, il pentito arrestato nell’operazione “Pedigree” ha fatto il nome dell’ex direttore del Sismi. Secondo Vecchio, infatti, per l’esplosivo piazzato nel 2004 “c’era stato l’interesse di Nicolò Pollari”. Il tritolo fu trovato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021)del Sismi dietro l’attentato consumato aldinel, quando alcuni panetti disono stati trovati nel bagno di Palazzo San Giorgio. Il collaboratore di giustizia Seby Vecchio, ex assessore comunale e poliziotto, lo ha ripetuto più volte stamattina in aula bunker nel corso dell’udienza del processo “Gotha”, che vede alla sbarra la componente riservata della ‘ndrangheta reggina. Rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e degli avvocati, ilarrestato nell’operazione “Pedigree” ha fatto il nome deldirettore del Sismi. Secondo Vecchio, infatti, per l’esplosivo piazzato nel“c’era stato l’interesse di Nicolò Pollari”. Ilfu trovato ...

