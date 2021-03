Recovery | Franco “Grande occasione | spendere bene le risorse”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Pnrr è una, può dare risultati molto rilevanti. Per l’Italia è un’opportunità importante che ci consente di affrontare in modo coordinato uno dei problemi strutturali che affliggono la nostra economica e uno di questi è il divario tra le regioni italiane. Per far questo dobbiamo imprimere un cambio di passo nel modo di impiego delle, soprattutto nei tempi d’impiego”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Daniele, intervenendo all’ultima giornata di “Sud-progetti per ripartire”.“Se avremo successo il piano contribuirà a ridurre il divario tra regioni meridionali e del Nord. Abbiamo bisogno della cooperazione di tutti: regioni, comuni, parti sociali, è un’azione corale che ci deve affrontare i problemi dell’Italia nel suo complesso”, ha aggiunto.Per il ministro un ...