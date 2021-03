Recensione The Premiere: così Samsung porta il cinema a casa tua (Di mercoledì 24 marzo 2021) Samsung ritorna di prepotenza nel mercato dei videoproiettori consumer con The Premiere, modello con ottica a tiro ultra corto, che aspira a prendere il posto del classico televisore, offrendo immagini 4K fino a 130 pollici, sistema audio integrato e doppio sintonizzatore TV. Lo abbiamo provato.... Leggi su dday (Di mercoledì 24 marzo 2021)ritorna di prepotenza nel mercato dei videoproiettori consumer con The, modello con ottica a tiro ultra corto, che aspira a prendere il posto del classico televisore, offrendo immagini 4K fino a 130 pollici, sistema audio integrato e doppio sintonizzatore TV. Lo abbiamo provato....

