Realme presenta 8 Pro | fotocamera da 108 MP a meno di 300 euro

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è sbarcata inpa da un paio d'anni e con i suoi prodotti di fascia media si è già conquistata una fetta importante del mercato. Con lo smartphone 8 Pro punta a offrire unacon un sensore principale da 108 MP e un set di funzionalità fotografiche avanzate adi 300. Il sensore Samsung HM2 108MP da 1/1,52 pollici ha una risoluzione massima di 12000×9000 e supporta la tecnologia Pixel Binning 9-in-1, che consente di migliorare la qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia In-sensor Zoom permette al sensore di utilizzare i 12 megapixel mappati con la sezione ingrandita per generare un'immagine. Il processo di elaborazione è più veloce grazie alle dimensioni più piccole della foto da 12 MP, consentendo a8 Pro di ...

Nuovo8 Pro con 8/128 GB di memoria e fotocamera da 108 MP 279,90 Acquista su Amazon Italiaonlineprodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e - ...Insomma, il tutto sidavvero bene. Ma quali sono, nel dettaglio, i pregi e i difetti di questo8 Pro? Scoprilo leggendo il resto della recensione. Indice Caratteristiche tecniche ...Lo smartphone è equipaggiato con la ricarica SuperDart da 50W, che permette di caricare la batteria da 4500mAh da 0 a 100% in 47 minuti. Con la modalità di super risparmio energetico abilitata, il 5% ...realme 8 Pro sbarca in Italia con una potente fotocamera da 108 MP e un prezzo davvero unico: 279 euro. Al via i pre-ordini su Amazon.