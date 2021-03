Razzismo, lo spot sul dna ancestrale: ‘Siamo una grande famiglia’ (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – L’aiuto cuoco Lorenze, dello Sri Lanka, vuole mettere il coriandolo sulla pasta al tonno mentre la collega Alla, dalla Russia, vorrebbe aggiungere del parmigiano, suscitando le ire dello chef Mirko, romano doc, che reagisce dando a entrambi dei “trogloditi” e grida: “Lo volete capire che stiamo in Italia?!”. In questa cucina di una delle tante osterie della capitale, il personale, così distante dal punto di vista della cultura culinaria, ha in realtà una cosa che li accomuna: la genetica. Tutti e tre sono originari dell’Europa settentrionale. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – L’aiuto cuoco Lorenze, dello Sri Lanka, vuole mettere il coriandolo sulla pasta al tonno mentre la collega Alla, dalla Russia, vorrebbe aggiungere del parmigiano, suscitando le ire dello chef Mirko, romano doc, che reagisce dando a entrambi dei “trogloditi” e grida: “Lo volete capire che stiamo in Italia?!”. In questa cucina di una delle tante osterie della capitale, il personale, così distante dal punto di vista della cultura culinaria, ha in realtà una cosa che li accomuna: la genetica. Tutti e tre sono originari dell’Europa settentrionale.

VincenzoMaro : @OfficialASRoma Certo che è veramente ridicolo che un club come la Roma faccia uno spot contro il razzismo quando p… - ro11250 : RT @Rossonerosemper: La Serie A che questo weekend fa la battaglia al razzismo è la stessa banda di ipocriti che provò ad usarlo per squali… - Zlatanismo81 : RT @Rossonerosemper: La Serie A che questo weekend fa la battaglia al razzismo è la stessa banda di ipocriti che provò ad usarlo per squali… - PaoloMancini30 : RT @Rossonerosemper: La Serie A che questo weekend fa la battaglia al razzismo è la stessa banda di ipocriti che provò ad usarlo per squali… - Devilcap : RT @Rossonerosemper: La Serie A che questo weekend fa la battaglia al razzismo è la stessa banda di ipocriti che provò ad usarlo per squali… -