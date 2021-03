Rafael Tolói, chi è il difensore italo-brasiliano convocato per la prima volta in Nazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il buon campionato giocato da Rafael Tolói gli è valso la prima convocazione per la Nazionale azzurra: conosciamolo meglio. Gli appassionati di calcio conoscono già da anni il totem difensivo dell’Atalanta di Giampiero Gasperini, il brasiliano Rafael Tolói. Approdato a Bergamo e nel campionato italiano nell’estate del 2015, il centrale è diventato presto un punto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il buon campionato giocato dagli è valso laconvocazione per laazzurra: conosciamolo meglio. Gli appassionati di calcio conoscono già da anni il totem difensivo dell’Atalanta di Giampiero Gasperini, il. Approdato a Bergamo e nel campionato italiano nell’estate del 2015, il centrale è diventato presto un punto L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Vivo_Azzurro : ?? ?? 'prime volte' di Rafael #Toloi ?? Intervista al difensore azzurro, alla prima convocazione in #Nazionale ????… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? La sintesi della conferenza stampa di Matteo #Ricci e Rafael #Toloi La notizia ????… - Atalanta_BC : 2 nerazzurri in #Nazionale! ?????? Prima convocazione per Rafael #Toloi e nuova chiamata per Matteo #Pessina! Grandi r… - AlbaEmilian : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? La sintesi della conferenza stampa di Matteo #Ricci e Rafael #Toloi La notizia ???? - yoshi5477 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? A #Coverciano inizia la conferenza stampa di Matteo #Ricci e Rafael #Toloi #Azzurri #VivoAzzurro https:/… -

