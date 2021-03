Quotidiano net cambia volto | ecco il nuovo logo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Da oggi il sito.netla sua testata in 'Nazionale'. Unmento importante per il primo sito del gruppo Monrif che va nella direzione di una maggiore integrazione dell'offerta ...

Advertising

LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Covid, ospedali al collasso come un anno fa. Reparti potenziati? Nessuno li ha visti - AnffasOnlus : ? #Anffas: 'Tristezza e rabbia sull'uso improprio di Travaglio di una frase su Il Fatto Quotidiano del 23 marzo u.s… - mauriziosantin : RT @ItaliaViva: 'Perché la casa al Sottosegretario?' @Michele_Anzaldi - ItaliaViva : 'Perché la casa al Sottosegretario?' @Michele_Anzaldi - Mosquitas77 : 'Perché la casa al sottosegretario?' -

Ultime Notizie dalla rete : Quotidiano net

Cambiano oggi le testate dei siti del nostro gruppo.diventaNazionale e sopra le tre testate il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno ci sarà la sigla QN . Cambiano anche i colori e la grafica. Ma tutto questo non è un ...Da oggi il sitocambia la sua testata in 'Nazionale'. Un cambiamento importante per il primo sito del gruppo Monrif che va nella direzione di una maggiore integrazione dell'offerta ...Cambiano oggi le testate dei siti del nostro gruppo. Quotidiano.net diventa Quotidiano Nazionale e sopra le tre testate il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno ci sarà la sigla QN ...Milano, 24 marzo 2021 - Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì mattina. Ad annunciarlo è stato il suo legale, l'avvocato Federico Cecconi, all'apertura dell'udienza del processo Ruby ter ...