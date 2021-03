«Questa è vita!», Tv2000 celebra i costruttori della rinascita con Ciampoli, La Ginestra e gli ospiti vip (Di mercoledì 24 marzo 2021) Questa è vita, Arianna Ciampoli e Michele La Ginestra Per dire (e fare) “Questa è vita!“, Tv2000 celebrerà i costruttori della rinascita, ovvero le persone che offrono agli altri un aiuto per ricominciare, soprattutto in questo difficile momento di pandemia. I protagonisti di questi gesti di altruismo e si speranza saranno al centro della nuova edizione del programma condotto da Arianna Ciampoli e Michele La Ginestra, che tornerà stasera – 24 marzo – in prime time. Per ciascuno di essi, interverranno madrine e padrini famosi, tra cui Vasco Rossi. Il rocker di Zocca, nel corso della puntata odierna, farà emozionare un suo fan, Mattia Villardita, che vestito da ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 marzo 2021)è vita, Ariannae Michele LaPer dire (e fare) ““,celebrerà i, ovvero le persone che offrono agli altri un aiuto per ricominciare, soprattutto in questo difficile momento di pandemia. I protagonisti di questi gesti di altruismo e si speranza saranno al centronuova edizione del programma condotto da Ariannae Michele La, che tornerà stasera – 24 marzo – in prime time. Per ciascuno di essi, interverranno madrine e padrini famosi, tra cui Vasco Rossi. Il rocker di Zocca, nel corsopuntata odierna, farà emozionare un suo fan, Mattia Villardita, che vestito da ...

