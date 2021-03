Quel volo di Renzi in Senegal organizzato da industriali bresciani (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dall’Arabia Saudia al Senegal, passando per Dubai. Il giro del mondo di Matteo Renzi sembra non finire mai. E, a ogni tappa, esplode più forte una nuova polemica. L’ultima riguarda il suo recentissimo viaggio in Senegal, dove il leader di Italia Viva è arrivato con un volo organizzato da industriali bresciani. Un particolare di cui Renzi non ha fatto menzione nel post con cui ha comunicato la notizia sulla propria pagina Facebook e che, invece è stato ripreso e rilanciato dal “Fatto Quotidiano”. Dalle suore italiane agli industriali italiani il passo è breve “Sul suo profilo social ha postato tante foto che lo ritraevano insieme a suore italiane, bresciane precisamente, impegnate nella cooperazione” riporta “Il Secolo d’Italia” «Forse ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dall’Arabia Saudia al, passando per Dubai. Il giro del mondo di Matteosembra non finire mai. E, a ogni tappa, esplode più forte una nuova polemica. L’ultima riguarda il suo recentissimo viaggio in, dove il leader di Italia Viva è arrivato con unda. Un particolare di cuinon ha fatto menzione nel post con cui ha comunicato la notizia sulla propria pagina Facebook e che, invece è stato ripreso e rilanciato dal “Fatto Quotidiano”. Dalle suore italiane agliitaliani il passo è breve “Sul suo profilo social ha postato tante foto che lo ritraevano insieme a suore italiane, bresciane precisamente, impegnate nella cooperazione” riporta “Il Secolo d’Italia” «Forse ...

Quel volo di Renzi in Senegal organizzato da industriali bresciani next Jetpack, il Pentagono offre 1,5 milioni di dollari a chi ha progetti per rendere realtà lo zaino volante Esiste da decenni ma ora la Difesa Usa chiama a raccolta inventori e aziende per renderlo pratico, maneggevole e facile da usare ...

