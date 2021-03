'Quasi 30 milioni di vaccini Astrazeneca sono nascosti in Italia'" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ventinove milioni di dosi del vaccino di Astrazeneca, Quasi il doppio di quelle consegnate finora ai 27 Paesi Ue, sarebbero nascoste in un unico stabilimento. Che si trova nel cuore dell'Italia, alla ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ventinovedi dosi del vaccino diil doppio di quelle consegnate finora ai 27 Paesi Ue, sarebbero nascoste in un unico stabilimento. Che si trova nel cuore dell', alla ...

Advertising

PaoloGentiloni : Orgoglioso di #SURE. Ha difeso il lavoro di quasi trenta milioni di lavoratori. In pochi mesi grazie ai… - Agenzia_Ansa : Banche, 2,7 milioni di imprese e famiglie italiane a rischio default a fine giugno, quando scadranno le moratorie s… - QuiMediaset_it : Miglior debutto di sempre per il Serale di @AmiciUfficiale. Oltre 6 milioni di telespettatori, con quasi il 29% di… - Paoblog : Che gentili. Mi regalano 2 milioni di €.... Quasi quasi rispondo, ma per mandarli affancucciolo ;-) @D3LabIT… - MMaXXprIIme : RT @MMaXXprIIme: Con il distanziamento in casa, mascherine e vaccino abbiamo avuto soltanto 124 milioni di casi Covid e quasi 3 milioni di… -