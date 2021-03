Quando riaprono sale giochi, scommesse e slot? La situazione aggiornata per aprile e maggio (Di giovedì 25 marzo 2021) “Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne le sale scommesse, sale giochi e slot in Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6 aprile con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia. Quando riaprono sale scommesse E slot? Quando riaprono sale scommesse e sale slot? C’è una ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) “Sono sospese le attività dibingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente”. Questa è l’ultima indicazione del governo per quanto concerne lein Italia. Il decreto attualmente in corso scadrà il 6con i membri del governo che stanno già discutendo su cosa inserire nei prossimi provvedimenti per contenere la pandemia.? C’è una ...

Advertising

eston74828153 : RT @byoblu: 3, 4 e 5 aprile l'#Italia intera in zona rossa. Mentre in altre parti del mondo si riaprono attività e si toglie l'obbligo di i… - TemaMarco60 : RT @byoblu: 3, 4 e 5 aprile l'#Italia intera in zona rossa. Mentre in altre parti del mondo si riaprono attività e si toglie l'obbligo di i… - MInghingolo : RT @byoblu: 3, 4 e 5 aprile l'#Italia intera in zona rossa. Mentre in altre parti del mondo si riaprono attività e si toglie l'obbligo di i… - Fabiotwittwitt : RT @byoblu: 3, 4 e 5 aprile l'#Italia intera in zona rossa. Mentre in altre parti del mondo si riaprono attività e si toglie l'obbligo di i… - jesuisboni_ : Quando riaprono le palestre, devo andarci. Voglio fare qualcosa. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Quando riaprono palestre e piscine? Gli ultimi aggiornamenti per aprile 2021 Palestre e piscine sono tra le attività più investite dagli effetti del Coronavirus. Ormai sono chiuse da troppo tempo e sembra essere ancora molto lontana la loro apertura. Per il momento, infatti, è ...

Messina Family Card, approvato il nuovo avviso: domande dal 29 marzo Riaprono i termini per presentare domanda per la Messina Family Card , i buoni spesa destinati alle ... Si ricorda che è possibile richiedere l'ISEE corrente (che ha una validità di 6 mesi) quando si è ...

Quando riaprono cinema e teatri? Money.it Il pessimismo (o realismo?) di Crisanti: "A maggio avremo ancora 8 mila contagiati al giorno" da sempre sostenitore del massimo rigore sulle misure per contenere il Covid e spesso in contrasto con gli amministratori che tendono invece a riaprire prima del previsto anche quando la situazione ...

Coronavirus oggi: AstraZeneca, 278.400 dosi arrivate a Pratica di Mare. Merkel revoca il lockdown totale a Pasqua Mentre Hong Kong annuncia lo stop all’uso del vaccino Pfizer, il Fondo monetario internazionale lavora alla possibile assegnazione di diritti speciali di prelievo di 650 miliardi di dollari per aument ...

Palestre e piscine sono tra le attività più investite dagli effetti del Coronavirus. Ormai sono chiuse da troppo tempo e sembra essere ancora molto lontana la loro apertura. Per il momento, infatti, è ...i termini per presentare domanda per la Messina Family Card , i buoni spesa destinati alle ... Si ricorda che è possibile richiedere l'ISEE corrente (che ha una validità di 6 mesi)si è ...da sempre sostenitore del massimo rigore sulle misure per contenere il Covid e spesso in contrasto con gli amministratori che tendono invece a riaprire prima del previsto anche quando la situazione ...Mentre Hong Kong annuncia lo stop all’uso del vaccino Pfizer, il Fondo monetario internazionale lavora alla possibile assegnazione di diritti speciali di prelievo di 650 miliardi di dollari per aument ...