Qualificazioni Mondiali, i risultati: impresa dell'Ucraina contro la Francia, ok Portogallo e Belgio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Si è aperta la fase a gironi per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Nel primo match la Turchia ha sorpreso l'Olanda, 4-2 il risultato finale grazie ad una tripletta di Yilmaz, in rete anche il milanista Calhanoglu. Il Belgio ha superato senza grossi problemi il Galles, in gol l'interista Lukaku su calcio di rigore. Tutto facile per la Repubblica Ceca che ha dominato in lungo ed in largo contro l'Estonia, in gol Schick, Barak e Jankto. La Finlandia pareggia contro la Bosnia, da registrare la marcatura di Pjanic. La Francia non è andata oltre il pareggio contro l'Ucraina, il vantaggio iniziale è stato siglato da Griezmann. Ok la Norvegia contro Gibilterra e la Russia contro Malta, vittoria con il minimo sforzo del ...

