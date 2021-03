Qualificazioni Mondiali 2022: l’Ucraina ferma la Francia, Repubblica Ceca a valanga. A secco Ronaldo e Haaland (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tanti gol e qualche sorpresa nella prima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Il risultato che spicca è sicuramente il pareggio tra Francia e Ucraina. Allo Stade de France, gli uomini di Shevchenko riescono infatti a fermare i campioni del mondo in carica sull’1-1. Al vantaggio di Griezmann risponde lo sfortunato autogol di Kimpembe. Qualificazioni Mondiali 2022, RISULTATI E CLASSIFICHE Finisce in parità anche l’altra sfida del girone tra Finlandia e Bosnia-Erzegovina. Pjanic e Stevanovic vanificano la doppietta di Pukki. Vittoria di misura per il Portogallo, che batte l’Azerbaigian con il freno a mano tirato. A decidere è un’autogol di Medvedev, non trova la via del gol Cristiano Ronaldo. A secco anche ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tanti gol e qualche sorpresa nella prima giornata delleai. Il risultato che spicca è sicuramente il pareggio trae Ucraina. Allo Stade de France, gli uomini di Shevchenko riescono infatti are i campioni del mondo in carica sull’1-1. Al vantaggio di Griezmann risponde lo sfortunato autogol di Kimpembe., RISULTATI E CLASSIFICHE Finisce in parità anche l’altra sfida del girone tra Finlandia e Bosnia-Erzegovina. Pjanic e Stevanovic vanificano la doppietta di Pukki. Vittoria di misura per il Portogallo, che batte l’Azerbaigian con il freno a mano tirato. A decidere è un’autogol di Medvedev, non trova la via del gol Cristiano. Aanche ...

