Qualificazioni Mondiali 2022 | l’Italia comincia con l’Irlanda del Nord | la chiusura di un cerchio dopo la mancata campagna di Russia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021) I campionati di calcio si prendono una settimana di stop per lasciare spazio alle Nazionali. L’inizio della primavera dà il via alleeuropee per idel, ultima edizione a prevedere 32 partecipanti (nel 2026 si passerà a 48). Prende dunque il via il cammino delper tornare a partecipare al massimo torneo calcistico per nazionil’assenza del 2018; un compito che sembra nettamente più agevole rispetto a quattro anni fa, sia per la qualità del girone in cui gli azzurri sono stati sorteggiati ma soprattutto per la qualità impressa dai ragazzi di Roberto Mancini dall’inizio della sua gestione. In questi sette giorni si inizia ad asfaltare la strada verso il Qatar, il primo ostacolo è rappresentato daldel. Prima di un ...