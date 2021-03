Qualificazioni Mondiale, Turchia-Olanda: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) La prima giornata per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 del Gruppo G vede scontrarsi Turchia–Olanda. Le due compagini scenderanno in campo questo pomeriggio alle 18 allo stadio Ataturk di Istanbul. Ecco le ultime novità sulla sfida tra le due favorite del girone. Il Gruppo G, composto anche da Lettonia, Norvegia, Montenegro e Gibilterra, vede queste due nazionali come le favorite per il passaggio del turno. L’avventura della Turchia in Nations League non è andata nel migliore dei modi, trovando il quarto e ultimo posto nel girone composto da Ungheria, Russia e Serbia. La squadra di Güne? è quindi retrocessa nella League C. L’ultima uscita è terminata però con un successo per 3-2 sulla Russia. L’Olanda non ha invece ottenuto la qualificazione alle Final Four della competizione, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) La prima giornata per leai Mondiali di Qatar 2022 del Gruppo G vede scontrarsi. Le due compagini scenderanno in campo questo pomeriggio alle 18 allo stadio Ataturk di Istanbul. Ecco le ultime novità sulla sfida tra le due favorite del girone. Il Gruppo G, composto anche da Lettonia, Norvegia, Montenegro e Gibilterra, vede queste due nazionali come le favorite per il passaggio del turno. L’avventura dellain Nations League non è andata nel migliore dei modi, trovando il quarto e ultimo posto nel girone composto da Ungheria, Russia e Serbia. La squadra di Güne? è quindi retrocessa nella League C. L’ultima uscita è terminata però con un successo per 3-2 sulla Russia. L’non ha invece ottenuto la qualificazione alle Final Four della competizione, ...

