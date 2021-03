Qualificazioni Mondiale, Slovenia-Croazia: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stasera alle 20:45 inizierà il cammino nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2022 di Slovenia e Croazia. Queste due squadre fanno parte del gruppo H e la loro sfida è una delle più attese di questo girone. Vorranno partire col botto considerando i risultati ottenuti negli ultimi anni, e stasera allo Stadion Stožice di Lubiana in Slovenia cominceranno il loro cammino. Chi avrà la meglio in Slovenia-Croazia? La Slovenia vuole mantenere l’imbattibilità Tante ambizioni per la Slovenia, che arriva a questa gara dopo un 2020 perfetto: gli uomini di Matjaž Kek non hanno mai perso lo scorso anno, e vorranno cominciare col botto. Inoltre in casa gli sloveni hanno perso solo uno degli ultimi dodici impegni casalinghi e di certo non vogliono interrompere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Stasera alle 20:45 inizierà il cammino nelleai Mondiali del 2022 di. Queste due squadre fanno parte del gruppo H e la loro sfida è una delle più attese di questo girone. Vorranno partire col botto considerando i risultati ottenuti negli ultimi anni, e stasera allo Stadion Stožice di Lubiana incominceranno il loro cammino. Chi avrà la meglio in? Lavuole mantenere l’imbattibilità Tante ambizioni per la, che arriva a questa gara dopo un 2020 perfetto: gli uomini di Matjaž Kek non hanno mai perso lo scorso anno, e vorranno cominciare col botto. Inoltre in casa gli sloveni hanno perso solo uno degli ultimi dodici impegni casalinghi e di certo non vogliono interrompere ...

