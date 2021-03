Qualificazioni Mondiale | Francia-Ucraina | probabili formazioni e diretta tv

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Hanno inizio oggi leai mondiali del 2022 che avranno luogo in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Tra le partite in programma stasera spicca sicuramente, con il primo turno di questemondiali che vedrà dunque i campioni del mondo in carica opposti alla nazionale guidata da Andrij Shevchenko, in una sfida valida per il girone D. La squadra di Deschamps, che ha come unico “italiano” in rosa il bianconero Rabiot (lasciato ancora a casa Theo Hernandez), è in un ottimo momento di forma, con la sconfitta indolore nell’amichevole contro la Finlandia dello scorso novembre a cui hanno fatto seguito le due vittorie consecutive in Nations League ai danni di Portogallo e Svezia. Se la passa un po’ meno bene invece l’, che nell’anno 2020 ha ottenuto ...

...primo Fra oggi e domani si giocano le prime 25 partite europee per la qualificazione al... JUVE - ATALANTA - In Serie A è in programma per il 18 aprile, per leai Mondiali c'è un ...Inizia il cammino dei campioni del mondo verso il prossimo. Nel gruppo D, la Francia ospita l'Ucraina nella prima giornata dellea Qatar 2022. Ma dove vedere la partita in diretta tv e in streaming? Il calcio d'inizio è fissato per le ...La partita Turchia - Olanda del 24 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali ...La partita Portogallo - Azerbaigian del 24 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per le qualificazioni mondiali ...