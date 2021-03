Quali misure dopo Pasqua? Il governo lavora al nuovo decreto: la priorità alla riapertura delle scuole, fino alle primarie e anche in zona rossa (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’andamento dell’epidemia di Covid ha mostrato nella settimana in corso i primi piccoli segnali di miglioramento sul fronte della diffusione del contagio, ma la situazione generale – specie su ricoveri e decessi – resta delicata. Lo dimostrano gli ultimi numeri, a partire dalle 551 vittime registrate ieri, 23 marzo, mai così tante dallo scorso gennaio. alla luce di questi dati, e per iniziare a delineare il quadro delle misure anti-Covid dopo Pasqua, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato Palazzo Chigi il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i membri del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Le misure di contenimento attualmente in vigore scadranno il prossimo 6 aprile. Il premier vuole muoversi con anticipo e, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’andamento dell’epidemia di Covid ha mostrato nella settimana in corso i primi piccoli segnali di miglioramento sul fronte della diffusione del contagio, ma la situazione generale – specie su ricoveri e decessi – resta delicata. Lo dimostrano gli ultimi numeri, a partire d551 vittime registrate ieri, 23 marzo, mai così tante dallo scorso gennaio.luce di questi dati, e per iniziare a delineare il quadroanti-Covid, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato Palazzo Chigi il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i membri del Comitato tecnico scientifico (Cts) Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Ledi contenimento attualmente in vigore scadranno il prossimo 6 aprile. Il premier vuole muoversi con anticipo e, ...

