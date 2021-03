Qatar 2022, la Turchia supera l’Olanda. Francia fermata in casa dall’Ucraina (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è conclusa la prima giornata di qualificazioni (europee) ai Mondiali 2022 tra conferme e qualche sorpresa. Quella più grossa arriva dalla Turchia nella prima sfida del gruppo G contro l'Olanda. La squadra turca si è imposta per 4-2 trascinata anche dalle giocate del milanista Calhanoglu (autore di un gol). Esordio in chiaroscuro anche per la Francia campione del mondo al cospetto di un'Ucraina ben organizzata dal Ct Shevchenko che ha saputo soffrire, andare sotto (splendido gol di Griezmann) e pareggiare grazie a un tiro di Sydorchuk deviato da Kimpembe. Nello stesso raggruppamento (D), botta e risposta tra Finlandia e Bosnia che impattano 2-2. Grande prova tra gli scandinavi da parte di Pukki autore di una doppietta. Cristiano Ronaldo gioca gli interi 90' nella sfida tra Portogallo e Azerbaijan vinta, non senza faticare, dai ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 marzo 2021) Si è conclusa la prima giornata di qualificazioni (europee) ai Mondialitra conferme e qualche sorpresa. Quella più grossa arriva dallanella prima sfida del gruppo G contro l'Olanda. La squadra turca si è imposta per 4-2 trascinata anche dalle giocate del milanista Calhanoglu (autore di un gol). Esordio in chiaroscuro anche per lacampione del mondo al cospetto di un'Ucraina ben organizzata dal Ct Shevchenko che ha saputo soffrire, andare sotto (splendido gol di Griezmann) e pareggiare grazie a un tiro di Sydorchuk deviato da Kimpembe. Nello stesso raggruppamento (D), botta e risposta tra Finlandia e Bosnia che impattano 2-2. Grande prova tra gli scandinavi da parte di Pukki autore di una doppietta. Cristiano Ronaldo gioca gli interi 90' nella sfida tra Portogallo e Azerbaijan vinta, non senza faticare, dai ...

