Puglia zona rossa rafforzata | nell’ordinanza ci saranno le chiusure alle sette e mezza di sera Casartigiani Intenzione di Emiliano per il periodo dalle Palme a Pasquetta | invita le amministrazioni comunali ad adottare provvedimenti omogenei su tutto il territorio pugliese

Advertising

ciccio_liso : Siamo passati poco più di una settimana fa in zona rossa. Gli effetti li vedremo a breve. Che senso ha chiudere di… - Maria_Suma : Andare Andare nella zona rossa Andare Lasciando i pensieri dietro ad ogni passo #correre #streetphoto… - garganolab2_0 : RT @Andrea18815474: Questa è la zona rossa che più amo?? qui dove la pace e la serenità si uniscono formando questo paese???? #Peschici #Garga… - nmrpmnemi : @gioordyxhllzn puglia, noi siamo zona rossa - Andrea18815474 : Questa è la zona rossa che più amo?? qui dove la pace e la serenità si uniscono formando questo paese???? #Peschici… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia zona

...in serata una riunione convocata d'urgenza dalla Regionecon sindaci, parti sociali, sindacati e associazioni datoriali su ulteriori misure anti Covid di rafforzamento rispetto allarossa ...Per Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia - Romagna, Marche eanche questa settimana dati darossa In attesa della Pasqua in lockdown in tutta Italia, sembra destinato a crescere il numero delle regioni inrossa . A Lombardia, Piemonte, Friuli ...Inoltre il Presidente emanerà una nuova ordinanza regionale con la quale disporrà la chiusura di tutte le attività (quelle attualmente aperte in zona rossa) alle ore 19:30, ad eccezione del settore ...Puglia e Campania, rischiano anche Valle d’Aosta (che riporta poco più di 250 nuovi positivi ogni 1000 abitanti) e Toscana (al momento in zona arancione con un’incidenza di casi intorno ai 250 ...