Puglia zona rossa rafforzata, nell'ordinanza ci saranno le chiusure alle sette e mezza di sera (Casartigiani) Intenzione di Emiliano per il periodo dalle Palme a Pasquetta: "invita le amministrazioni comunali ad adottare provvedimenti omogenei su tutto il territorio pugliese" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dal comunicato diffuso da Casartigiani Taranto dopo il confronto odierno fra organizzazioni del partenariato socioeconomico e presidente della Regione Puglia: "Soprattutto in vista del weekend delle Palme, della Settimana Santa e del giorno di Pasquetta, il Governatore invita le amministrazioni comunali ad adottare provvedimenti omogenei su tutto il territorio pugliese relativamente alla chiusura degli esercizi commerciali nei giorni di festa. Inoltre il Presidente emanerà una nuova ordinanza regionale con la quale disporrà la chiusura di tutte le attività (quelle attualmente aperte in zona rossa) alle ore 19:30."

