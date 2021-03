Puglia, vaccini: Bari, da stamani operativo l’hub fiera. Bat: via libera alla sperimentazione ReiThera Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Partono stamattina le prime vaccinazioni all’interno dell’hub fiera, il più grande punto vaccini di Puglia, allestito da Regione Puglia, Asl Bari e Protezione civile nel padiglione 7 della fiera del Levante per proseguire ed estendere la campagna vaccinale anti Covid. In programma circa 400 somministrazioni tra over 80 e operatori sanitari convenzionati. —– Di Francesco Santoro: Via libera alla sperimentazione del vaccino italiano ReiThera nell’Asl della provincia di Bartetta-Andria-Trani. I volontari potranno proporsi entro il 2 aprile inviando una mail contenente i ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 24 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: Partono stamattina le prime vaccinazioni all’interno del, il più grande puntodi, allestito da Regione, Asle Protezione civile nel padiglione 7del Levante per proseguire ed estendere lavaccinaleCovid. In programma circa 400 somministrazioni tra over 80 e operatori sanitari convenzionati. —– Di Francesco Santoro: Viadel vaccino italianonell’Aslprovincia di Bartetta-Andria-Trani. I volontari potranno proporsi entro il 2 aprile inviando una mail contenente i ...

