(Di mercoledì 24 marzo 2021) L'offerta "Prova Sky Q" include l'applicazione Sky Go Plus, che permette di vedere i migliori contenuti Sky suAndroid. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Provate Sky su smartphone e tablet con l’offerta Sky Q a 9 euro per 30 giorni - 82mikelo : @juventusfc essendo che #Allegri sarà come ospite a Sky calcio club, appena finisce la trasmissione provate a chiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Provate Sky

Sky Sport

Non se n'è andato Mourinho , che continua a soffrire con il suo Tottenham, maa mettere ... Costacurta , ad esempio, oppure Vialli , prima di decidere che una poltrona afosse più comoda di ...Commenta per primo Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni diSport commentando la sconfitta per 2 - 1 contro lo Spezia: 'Abbiamo disputato un buon primo ...abbiamo...Sky Rojo, la serie pulp dal creatore de La Casa di Carta, Ginny & Georgia, la nuova serie Netflix prima in classifica e Akira, il capolavoro di animazione giapponese.Diritti tv Serie A: prosegue la sfida tra Dazn e Sky, ma ancora niente di fatto, mentre tutti si preparano ormai alla scadenza del bando ...