Processo World Vision Israele: nuove rivelazioni (Video) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Continua il Processo all'ex dirigente di World Vision a Gaza. L'uomo era stato arrestato dalle autorità israeliane nell'estate 2016 con l'accusa di aver finanziato il gruppo palestinese di Hamas. Ma Mohammed Halabi e il suo avvocato denunciano di non aver mai avuto un giusto Processo. Ora il padre dell'imputato ha rilasciato nuove dichiarazioni al Jerusalem

