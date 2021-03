“Primer Tiempo”: il nuovo libro di Macri, che guarda già alle elezioni del 2023 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mauricio Macri, ex presidente argentino, ha presentato a Buenos Aires, con circa 700 invitati e con un record di incassi di vendite online di più di 70mila copie, il suo nuovo libro dal titolo “Primer Tiempo”, un racconto in tredici capitoli della sua gestione di governo nei quattro anni alla Casa Rosada Leggi su rainews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mauricio, ex presidente argentino, ha presentato a Buenos Aires, con circa 700 invitati e con un record di incassi di vendite online di più di 70mila copie, il suodal titolo “”, un racconto in tredici capitoli della sua gestione di governo nei quattro anni alla Casa Rosada

“Primer Tiempo”: il nuovo libro di Macri, che guarda già alle elezioni del 2023 Rai News “Primer Tiempo”: il nuovo libro di Macri, che guarda già alle elezioni del 2023 Argentina “Primer Tiempo”: il nuovo libro di Macri, che guarda già alle elezioni del 2023 Mauricio Macri, ex presidente argentino, ha presentato a Buenos Aires, con circa 700 invitati e con un record ...

Argentina Macri: “Torneremo nel 2023 contro il populismo” BUENOS AIRES. – Con una presentazione a Buenos Aires di un libro di riflessioni intitolato “Primer Tiempo”, l’ex presidente argentino di origini italiane Mauricio Macri ha segnato il ...

