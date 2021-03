Prima l’impatto poi il guardrail che trapassa l’auto. Violento incidente sulle strade italiane (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gravissimo incidente in Vallagarina. Un veicolo è finito contro il guardrail. L’allerta è scattata intorno alle 16.45 di martedì 23 marzo, lungo via Vicenza a Rovereto. Secondo le prime informazioni, si è verificato un violentissimo scontro per un’auto che è finita a bordo carreggiata. Immediato l’allarme e sul posto si sono tempestivamente portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. Nel frattempo da Trento si sono levati in volo due elicotteri che si sono portati a Rovereto. L’area è stata isolata e messa in sicurezza. Da quello che si è scoperto, il conducente dell’auto ha sbandato in curva e poi è finita contro guardrail. Questa una Prima dinamica del gravissimo incidente avvenuto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Gravissimoin Vallagarina. Un veicolo è finito contro il. L’allerta è scattata intorno alle 16.45 di martedì 23 marzo, lungo via Vicenza a Rovereto. Secondo le prime informazioni, si è verificato un violentissimo scontro per un’auto che è finita a bordo carreggiata. Immediato l’allarme e sul posto si sono tempestivamente portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. Nel frattempo da Trento si sono levati in volo due elicotteri che si sono portati a Rovereto. L’area è stata isolata e messa in sicurezza. Da quello che si è scoperto, il conducente delha sbandato in curva e poi è finita contro. Questa unadinamica del gravissimoavvenuto in ...

