Preside Istituto Parco della Vittoria: "sì a riaprire in zone rosse" (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Sì a riaprire le scuole nelle zone rosse. La nostra esperienza è che attenendosi rigidamente al rispetto del protocollo da incrementare con l'uso del termoscanner all'ingresso, si determinano solo situazioni di rimbalzo: su oltre 1500 studenti da settembre abbiamo avuto circa una ventina di bambini a casa per Covid, dovuto a contatti familiari o all'esterno". A parlare è Carla Costetti, dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo Parco della Vittoria, nella Capitale che con rammarico all'Adnkronos constata: "Le scuole si potrebbero riaprire per tutti. E' demoralizzante ed un folle controsenso tenere aperto per gli alunni più fragili, esentati dall'uso degli strumenti di protezione e che per non essere soli oltre agli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Sì ale scuole nelle. La nostra esperienza è che attenendosi rigidamente al rispetto del protocollo da incrementare con l'uso del termoscanner all'ingresso, si determinano solo situazioni di rimbalzo: su oltre 1500 studenti da settembre abbiamo avuto circa una ventina di bambini a casa per Covid, dovuto a contatti familiari o all'esterno". A parlare è Carla Costetti, dirigente scolastica dell'comprensivo, nella Capitale che con rammarico all'Adnkronos constata: "Le scuole si potrebberoper tutti. E' demoralizzante ed un folle controsenso tenere aperto per gli alunni più fragili, esentati dall'uso degli strumenti di protezione e che per non essere soli oltre agli ...

Advertising

TV7Benevento : Preside Istituto Parco della Vittoria: 'sì a riaprire in zone rosse'... - fisco24_info : Preside Istituto Parco della Vittoria: 'sì a riaprire in zone rosse': 'Folle controsenso tenere aperto per alunni f… - IlTirrenoPrato : Grazie al sistema dei turni scelto dal preside Battiato nell’istituto di Galciana sono in tanti gli studenti che va… - twoxxghost : un alunno della mia prof che ora sta al primo ha chiesto di partecipare alla lezione (noi siamo di 3, lui sta a un… - GmailCioffi : RT @GmailCioffi: Ieri si è concluso il progetto Teens presso l’ Istituto Omar, prima scuola d’ Italia che ha aderito al progetto artistico… -