Prepariamoci | questi incapaci ci terranno chiusi anche dopo Pasqua Nuovo Dpcm in arrivo

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 24 marzo 2021) È passato un anno ma ancora non è cambiato niente. Nel mentre, però, è c’è un altro governo. Draghi procederà diinproprio come Conte, quindine arriverà un altro per tenerci ancorain casa. E di certo non è colpa nostra. Ma loro. Che non sono riusciti ancora a organizzare una campagna vaccinale decente. L’Inghilterra procede a ritmo spedito con più di 800mila vaccinati al giorno. E i dati dicono che i contagi e soprattutto il numero di morti è crollato. Vedono il ritorno alla normalità dietro l’angolo. Noi invece siamo in mano a un branco di improvvisati che gioca con le nostre vite. L’ultimo bollettino parla ancora di 551 vittime in un giorno, il numero più alto dalla fine di gennaio. Mario Draghi ha voluto riaprire con largo anticipo il ...