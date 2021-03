Precari, in Italia è boom: sotto i 35 anni più di due terzi è supplente. Ma anche dopo i 40 anni di età i contratti a termine sono troppi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Certamente non si tratta di una novità assoluta che in Italia il Precariato è uno dei talloni d'Achille più importanti. Adesso arriva la fotografia di Eurydice che mostra come ad inizio carriera il Precariato sia quasi la regola ma andando avanti con l'età, appena sotto i 50 anni la situazione migliora ma non certo in maniera soddisfacente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) Certamente non si tratta di una novità assoluta che inilato è uno dei talloni d'Achille più importanti. Adesso arriva la fotografia di Eurydice che mostra come ad inizio carriera ilato sia quasi la regola ma andando avanti con l'età, appenai 50la situazione migliora ma non certo in maniera soddisfacente. L'articolo .

Advertising

RadioVoceVicina : Avola, Via libera alla stabilizzazione dei 4.571 precari Asu. La parlamentare regionale di Fratelli d’Italia Rossan… - Zombi04516433 : RT @Zombi04516433: @fdragoni Ma perchè non si fa i fatti suoi? Chi è lei per giudicare il con il culo degli altri ? #Disoccupati #Poveri #S… - RadioVoceVicina : Avola, Via libera alla stabilizzazione dei 4.571 precari Asu. La parlamentare regionale di Fratelli d’Italia Rossan… - luca_cangemi : il #26marzo in piazza #Prioritàallascuola #Cobas #scuola #precari @laspinaonline @ilGiunco @LivornoPress… - MessinaMag : Il Governo taglia i fondi per la stabilizzazione degli Asu, Laccoto (deputato regionale siciliano di Italia Viva):… -