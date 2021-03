Prandelli dimissioni al veleno. Addio al gentiluomo perdente che lascia nei guai la Fiorentina (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le dimissioni di Cesare Prandelli sono un gesto forte, inatteso ma non sorprendente. Ho profondo rispetto per le motivazioni umane espresse da Prandelli nella lettera di Addio (leggi di più). Nondimeno la scelta di Prandelli di abbandonare la propria squadra è certamente censurabile. Personalmente non ho mai amato particolarmente le qualità tecniche e gestionali di Prandelli. Ma ho sempre molto apprezzato le sue qualità umane ed i comportamenti assunti in momenti tragici e dolorissimi della sua vita come la scomparsa della moglie quando per assisterla rinunciò ad un sontuoso contratto con la Roma. Onore all’uomo Prandelli, dunque. Ma la carriera del tecnico ha conosciuto pochi alti ( la finale degli Europei 2021 persa contro la Spagna) e molti bassi come il tonfo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ledi Cesaresono un gesto forte, inatteso ma non sorprendente. Ho profondo rispetto per le motivazioni umane espresse danella lettera di(leggi di più). Nondimeno la scelta didi abbandonare la propria squadra è certamente censurabile. Personalmente non ho mai amato particolarmente le qualità tecniche e gestionali di. Ma ho sempre molto apprezzato le sue qualità umane ed i comportamenti assunti in momenti tragici e dolorissimi della sua vita come la scomparsa della moglie quando per assisterla rinunciò ad un sontuoso contratto con la Roma. Onore all’uomo, dunque. Ma la carriera del tecnico ha conosciuto pochi alti ( la finale degli Europei 2021 persa contro la Spagna) e molti bassi come il tonfo ...

Advertising

DiMarzio : Confermate le dimissioni di #Prandelli, stasera #Iachini torna a #Firenze per guidare la @acffiorentina fino alla f… - DiMarzio : A #Firenze, #Prandelli verso le dimissioni, dovrebbe tornare #iachini: tutto tra poco su @SkySport 24 @acffiorentina - SkySport : ULTIM'ORA FIORENTINA UFFICIALI DIMISSIONI PRANDELLI Prandelli: 'Decisione dettata da responsabilità E rispetto vers… - sportli26181512 : Fiorentina, tre nomi per il dopo Iachini: Ora Iachini, in futuro si vedrà. Dopo le dimissioni di Prandelli, la...… - Fiorentinanews : Le tre ragioni che hanno portato alle dimissioni di #Prandelli #Fiorentina -