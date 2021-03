Positiva Wall Street spinta da titoli energetici e finanziari

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.929 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,16%); guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,31%). La borsa americana si lascia alle spalle le perdite di ieri e scommette su una ripresa dell’economia, ed infatti iche crescono di più sono quelli ciclici, come energia (anche dal rialzo del petrolio) e. Anche oggi il numero uno della FED, Jerome Powell, e il segretario del Tesoro, Janet Yellen, testimonieranno davanti al Congresso. Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+2,55%), beni industriali (+1,31%) eo (+1,25%). Il settore beni di consumo per l’ufficio, con il suo ...

Advertising

Radio24_news : RT @2didenari: Borse europee deboli nonostante la chiusura positiva di Wall Street. ???? Prossimi aggiornamenti su @Radio24_news alle 11.30 a… - 2didenari : Borse europee deboli nonostante la chiusura positiva di Wall Street. ???? Prossimi aggiornamenti su @Radio24_news all… - DividendProfit : Wall Street positiva, in forte rialzo il Nasdaq - DividendProfit : Wall Street positiva, in forte rialzo il Nasdaq - zazoomblog : Il crollo della lira turca e i timori di lockdown frenano i listini. Wall Street positiva a Milano bene Ferrari -… -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva Wall

Il Sole 24 ORE

Lieve aumento per la Borsa di New York , che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, l' S&P - 500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.929 punti. Consolida i livelli ......sui principali indici azionari statunitensi a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni (... Performanceanche per il future sul Nasdaq100 (+0,6%). Probabile un avvio di giornata ...Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, l'S&P-500 avanza in maniera ...Le Borse europee si confermano a metà seduta deboli con i listini che continuano a guardare al Covid e all'impasse su vaccini. (ANSA) ...