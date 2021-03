Pmi | riparte “Women Value Company” | candidature entro il 27 aprile

(Di mercoledì 24 marzo 2021)anche per il 2021 il ‘Premio– Intesa Sanpaolo’, nato dalla collaborazione tra Fondazione Marisa Bellisario e Gruppo Intesa Sanpaolo. Il riconoscimento è dedicato alle piccole e medie imprese che si distinguono nella gestione della gender diversity, attraverso politiche di sviluppo innovative e inclusive, promozione delle carriere femminili e soluzioni efficaci di welfare aziendale.La quinta edizione del ‘Premio– Intesa Sanpaolo’ assume una particolare rilevanza nel contesto attuale di pandemia globale, che ha determinato pesanti ripercussioni economiche e sociali per la donna e il suo ruolo nel mondo del lavoro. Il bando, aperto dal 22 marzo, è destinato alle piccole e medie imprese pubbliche e private che si siano ...

Advertising

Riparte_Italia : OPINONI E PROPOSTE Sergio Emidio Bini (@SergioBini68), (Assessore Turismo Friuli Venezia Giulia): «Bisogna garantir… - eunewsit : Adelaide Mozzi di @europainitalia : i numeri parlano, #PMI producono la metà della ricchezza europea, senza di loro… - LRobustelli : Adelaide Mozzi di @europainitalia : i numeri parlano, #PMI producono la metà della ricchezza europea, senza di loro… - Riparte_Italia : RT @infosenzafiltro: Uno dei tasti dolenti delle #pmi a conduzione familiare, purtroppo, è la #formazione professionale totalmente assente.… - infosenzafiltro : Uno dei tasti dolenti delle #pmi a conduzione familiare, purtroppo, è la #formazione professionale totalmente assen… -

Ultime Notizie dalla rete : Pmi riparte

...anche per il 2021 il "Premio Women Value Company " Intesa Sanpaolo", nato dalla ...programma di finanziamenti e iniziative con il quale Intesa Sanpaolo intende "riaccendere i motori" delle......anche per il 2021 il 'Premio Women Value Company - Intesa Sanpaolo' , nato dalla ...programma di finanziamenti e iniziative con il quale Intesa Sanpaolo intende 'riaccendere i motori' delle...A fiere chiuse, è sempre più legato al digitale l'export del comparto agroalimentare delle Marche, un settore fortemente provato dall'impatto del sisma e della pandemia, e sempre più alla ricerca di c ...(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Cento nuovi manager a disposizione delle aziende italiane per traghettarle sempre più velocemente verso il commercio digitale. Li ha presentati il presidente dell'Agenzia ICE, ...