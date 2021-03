Pirelli, Tronchetti Provera nomina Giorgio Bruno deputy-CEO (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – L’executive vice Chairman e CEO di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha proposto la nomina, a suo diretto riporto, di Giorgio Luca Bruno come deputy-CEO, “al fine di supportare l’esecuzione del piano industriale che verrà presentato al mercato il prossimo 31 marzo 2021”, si legge in una nota. Giorgio Bruno è uno storico manager Pirelli, nella quale è entrato nel 2008 come responsabile del corporate development e dei business diversificati. Nel 2013 è diventato presidente esecutivo di Prelios, curandone il turnaround e la successiva cessione a un fondo, mentre nel 2017 è diventato chairman di Prometeon Tyre Group (società nata dal business industrial di Pirelli) e nel gennaio 2018 anche ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – L’executive vice Chairman e CEO di, Marco, ha proposto la, a suo diretto riporto, diLucacome-CEO, “al fine di supportare l’esecuzione del piano industriale che verrà presentato al mercato il prossimo 31 marzo 2021”, si legge in una nota.è uno storico manager, nella quale è entrato nel 2008 come responsabile del corporate development e dei business diversificati. Nel 2013 è diventato presidente esecutivo di Prelios, curandone il turnaround e la successiva cessione a un fondo, mentre nel 2017 è diventato chairman di Prometeon Tyre Group (società nata dal business industrial di) e nel gennaio 2018 anche ...

